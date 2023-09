Nel gioco del golf è la buca che si realizza con un solo colpo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel gioco del golf è la buca che si realizza con un solo colpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ACE

Significato/Curiosita : Nel gioco del golf e la buca che si realizza con un solo colpo

Della quale si trova la buca e dove il giocatore conclude il gioco di quella buca. da decenni, tuttavia, per indicare il putting green è universalmente... Britannico ace – personaggio dell'anime bakugan battle brawlers: new vestronia e comparsa di bakugan: potenza mechtanium ace – personaggio di g.i. joe ace – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Nel gioco del golf è la buca che si realizza con un solo colpo : gioco; golf; buca; realizza; solo; colpo; Il gioco in cui si usano le palline più leggere; Il gioco di mani che si proietta sulla parete; Un gioco del biliardo; gioco a squadre in cui ci si spara palline di vernice; La squadra brasiliana dove giocò Pelé; Il golf o greco della battaglia di Ixpanto; Terreni da golf ; La città sul golf o di Napoli in cui nacque Tasso; Il campo da golf ; Il chiodino per i golf isti; L autista lo usa se buca ; La buca che dà nome a un pecorino; In mezzo alla buca ; buca re qualcosa mediante l uso di uno strumento; Il suo sapone è tipico per il buca to; Auto che i carrozzieri realizza no per i saloni; Si realizza fondendosi; Lo è una tela realizza ta con molta pittura e oggetti vari; Si realizza per le fondamenta; Collabora alla realizza zione scenica dello spettacolo; Si fa solo in aria; Per molti è solo Lele per altri; Lo è l atteggiamento di chi agisce solo per il proprio tornaconto; solo alcune volte; Concernente la dottrina che ammette un solo Dio; Un violento colpo fortuito; colpo vincente al tennis; Un colpo di fucile; Un colpo dato col fianco; colpo di trauma che interessa l area cervicale;

Cerca altre Definizioni