In certe acconciature copre la fronte

Home / Soluzioni Cruciverba / In certe acconciature copre la fronte

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'In certe acconciature copre la fronte' è 'Frangetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRANGETTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "In certe acconciature copre la fronte" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In certe acconciature copre la fronte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Frangetta? Una frangetta è una ciocca di capelli che si posiziona sulla fronte, spesso usata per coprirla o per creare uno stile particolare. Questo dettaglio può aggiungere fascino e carattere a un taglio di capelli, dando un aspetto più giovanile o sofisticato. La frangetta può essere lunga o corta, dritta o a tendina, adattandosi alle preferenze di chi la indossa.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

In certe acconciature copre la fronte nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Frangetta

Se la definizione "In certe acconciature copre la fronte" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In certe acconciature copre la fronte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Frangetta:

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli G Genova E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In certe acconciature copre la fronte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Uno sbarazzino ciuffoCiuffetto che cade sulla fronteTendina di capelli sulla fronteDà il nome a certe secche di fronte a LivornoÈ mobile in certe barche a velaAbbandona il fronteLe vocali in fronteUna stampigliatura su certe buste