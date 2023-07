Le vocali in fronte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali in fronte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OE

Significato/Curiosita : Le vocali in fronte

I termini inglesi front end (in sigla fe) e back end (in sigla be) (anche scritti, frontend o front-end e backend o back-end) in informatica denotano,... Fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. œ œ œ œ œ (minuscolo: œ) è un grafema composto dalle lettere o ed e. originariamente intesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

