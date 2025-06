Dà il nome a certe secche di fronte a Livorno nei cruciverba: la soluzione è Meloria

Home / Soluzioni Cruciverba / Dà il nome a certe secche di fronte a Livorno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dà il nome a certe secche di fronte a Livorno' è 'Meloria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MELORIA

Curiosità e Significato di "Meloria"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Meloria più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Meloria.

Perché la soluzione è Meloria? La Meloria è un famoso gruppo di secche situate al largo delle coste di Livorno, conosciute per i loro fondali poco profondi e le acque insidiose. Queste secche hanno una lunga storia, essendo state teatro di battaglie navali e naufragi, e oggi rappresentano un'importante area per la pesca e la biodiversità marina. La loro notorietà è tale che il termine Meloria evoca non solo un luogo geografico, ma anche un pezzo di storia e cultura legato al mare toscano

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un nome da VichinghiDà il nome a una via della moda di MilanoDà il nome a una via della moda nel centro di Milano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Meloria

Stai cercando la risposta alla definizione "Dà il nome a certe secche di fronte a Livorno"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

L Livorno

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U T S O A P R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPARUTO" SPARUTO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.