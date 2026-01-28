Uno sbarazzino ciuffo

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno sbarazzino ciuffo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uno sbarazzino ciuffo' è 'Frangetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRANGETTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno sbarazzino ciuffo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno sbarazzino ciuffo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Frangetta? La frangetta è un taglio di capelli caratterizzato da un ciuffo che cade sulla fronte, spesso leggermente sbarazzino e informale. Questo stile dona un aspetto giovane e vivace, accentuando lo sguardo e creando un'aria disinvolta. Può essere lunga o corta, con vari tagli e accorgimenti, ed è molto popolare tra chi desidera un look fresco e sbarazzino.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Uno sbarazzino ciuffo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Frangetta

Quando la definizione "Uno sbarazzino ciuffo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno sbarazzino ciuffo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Frangetta:

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli G Genova E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno sbarazzino ciuffo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: In certe acconciature copre la fronteCiuffetto che cade sulla fronteTendina di capelli sulla frontePappagallo con il ciuffoCiuffo di capelliUccello dal ciuffo sulla testaHa la coda col ciuffoLa gallina con un ciuffo