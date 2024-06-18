Calciatori come Gianluigi Donnarumma

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Calciatori come Gianluigi Donnarumma' è 'Portieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTIERI

Perché la soluzione è Portieri? I portieri sono atleti specializzati nella difesa della porta durante le partite di calcio. La loro funzione principale è quella di impedire alla squadra avversaria di segnare, intervenendo tempestivamente con parate e uscite decisive. Questi giocatori possiedono riflessi pronti, capacità di concentrazione elevata e abilità nel gestire situazioni di pressione. Gianluigi Donnarumma è un esempio di portiere di grande talento, noto per le sue parate spettacolari e la sicurezza tra i pali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Calciatori come Gianluigi Donnarumma". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Calciatori come Gianluigi Donnarumma nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Portieri

Per risolvere la definizione "Calciatori come Gianluigi Donnarumma", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Calciatori come Gianluigi Donnarumma" conferma che la soluzione 'Portieri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Portieri

P Padova O Otranto R Roma T Torino I Imola E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Calciatori come Gianluigi Donnarumma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portieri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I calciatori con i guantiI colleghi di DonnarummaNel passato li rappresentava il numero 12Vi si adagiano i calciatori infortunatiCosì sono detti i calciatori con alte qualità tecnicheL avvicendamento dei calciatoriÈ stato considerato uno dei migliori calciatori di tutti i tempiI calciatori la studiano alla lavagna