SOLUZIONE: PORTIERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I calciatori con i guanti" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I calciatori con i guanti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Portieri? Sono gli atleti che difendono la porta, indossando guanti per proteggersi e afferrare il pallone. Resto sempre tra i pali, pronto a parare eventuali tiri avversari. La loro presenza è fondamentale per la squadra, poiché impediscono che la palla entri in rete. Sono spesso i primi a dover prendere decisioni rapide e dimostrare grande agilità. La loro specialità è la reattività e il coraggio, elementi essenziali per il successo.

Per risolvere la definizione "I calciatori con i guanti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I calciatori con i guanti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Portieri:

P Padova O Otranto R Roma T Torino I Imola E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I calciatori con i guanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

