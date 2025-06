I colleghi di Donnarumma nei cruciverba: la soluzione è Portieri

PORTIERI

Curiosità e Significato di "Portieri"

Hai risolto il cruciverba con Portieri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Portieri.

Perché la soluzione è Portieri? Il termine portieri si riferisce ai calciatori che occupano il ruolo di guardiani della porta, proteggendo la rete dagli attacchi avversari. Questi giocatori sono fondamentali in una squadra di calcio, poiché devono avere riflessi pronti e capacità di lettura del gioco per sventare i tiri in porta. Tra i portieri più noti c’è Gianluigi Donnarumma, un giovane talento italiano che ha già fatto la storia con le sue straordinarie parate.

Come si scrive la soluzione Portieri

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

