SOPPALCO

Curiosità e Significato di Soppalco

Hai risolto il cruciverba con Soppalco? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Soppalco.

Perché la soluzione è Soppalco? Il termine soppalco indica un piano superiore, spesso sospeso, che si inserisce tra due livelli di uno stesso edificio, come una piattaforma sopraelevata. È ideale per sfruttare al massimo lo spazio, creando ambienti separati o zone di passaggio. Pensato per ottimizzare gli spazi, il soppalco trasforma ambienti normali in soluzioni funzionali e innovative, donando un tocco di originalità alla casa o al locale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il tavolo medievale Costituito da un piano poggiato su due cavallettiStanno fra due pianiStanno tra due pianiQuelli londinesi hanno due pianiNative della città dei due mari

Come si scrive la soluzione Soppalco

Hai trovato la definizione "Un... piano tra due piani" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

O Otranto

P Padova

P Padova

A Ancona

L Livorno

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E C O L R D A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORDIALE" CORDIALE

