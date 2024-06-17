Strumento per tagliare l erba

Home / Soluzioni Cruciverba / Strumento per tagliare l erba

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Strumento per tagliare l erba' è 'Falcetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FALCETTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Strumento per tagliare l erba" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Strumento per tagliare l erba". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Falcetto? Il falcetto è un attrezzo tradizionale usato per mantenere i prati e i campi. La sua lama affilata permette di tagliare l'erba in modo preciso e rapido. È uno strumento semplice ma efficace, spesso impiegato in agricoltura e giardinaggio. La forma curva favorisce il lavoro manuale, rendendo più agevole il taglio di vegetazione bassa. Un elemento essenziale per chi desidera curare con cura i propri spazi verdi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Strumento per tagliare l erba nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Falcetto

Per risolvere la definizione "Strumento per tagliare l erba", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Strumento per tagliare l erba" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Falcetto:

F Firenze A Ancona L Livorno C Como E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Strumento per tagliare l erba" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Piccolo attrezzo agricolo atto a recidereTagliare l erba o il fienoUn erba nella grappaAntico strumento con due manici sovrappostiErba per l insalataStrumento da blues