Piccolo attrezzo agricolo atto a recidere - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : FALCETTO

Significato/Curiosita : Piccolo attrezzo agricolo atto a recidere

Forestiera». il falcetto è visto come simbolo della classe contadina; nella simbologia comunista si parla di falce e martello, poiché il falcetto, nonostante... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

