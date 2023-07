Tagliare l erba o il fieno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tagliare l erba o il fieno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FALCIARE

Significato/Curiosita : Tagliare l erba o il fieno

Per fieno si intende dell'erba essiccata al sole, raccolta e immagazzinata ai fini di alimentare determinati animali. il fieno è in genere utilizzato nella... Di foraggio. quando iniziò lo scontro, noto come battaglia del campo da falciare (hayfield fight), i soldati trovarono riparo dietro una bassa barriera... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Tagliare l erba o il fieno : tagliare; erba; fieno; tagliare salumi pane insaccati; tagliare i rami superflui; Combattere battagliare ; tagliare le onde; In un noto spot poteva tagliare un tonno; Una frazione di Verba nia; La seconda desinenza verba le; Rastrelli per le erba cce; Città serba sulla riva del Danubio; Giardiniere che cura l erba del golf; Varietà di fieno ; Si usa per raccogliere fieno e paglia; Arnese di legno per smuovere fieno ; Immagazzinato in ampi depositi per cereali o fieno ; Consonanti nel fieno ;

Cerca altre Definizioni