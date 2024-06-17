Lo Stato del Nordafrica con Rabat
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SOLUZIONE: MAROCCO
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Perché la soluzione è Marocco? Il Marocco è un paese situato nel Nordafrica, caratterizzato da una ricca storia e una cultura diversificata. La sua capitale, Rabat, svolge un ruolo importante come centro politico e amministrativo. Il territorio comprende sia aree desertiche che montagne, offrendo paesaggi vari e affascinanti. La lingua ufficiale è l'arabo, mentre il francese è ampiamente usato nelle comunicazioni ufficiali e commerciali. Il Marocco mantiene una forte tradizione di artigianato, musica e cucina, che attraggono molti visitatori ogni anno.
Lo Stato del Nordafrica con Rabat nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Marocco
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo Stato del Nordafrica con Rabat
- Risposta: MAROCCO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: M______
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Marocco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo Stato del Nordafrica con Rabat". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Con stato: Stato caraibico sull isola di Hispaniola
Con nordafrica: Stato del Nordafrica
Con rabat: I nativi di Tangeri e Rabat