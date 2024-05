La Soluzione ♚ Lo Stato con Rabat La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MAROCCO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo Stato con Rabat. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo stato con rabat: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rabat (disambigua). rabat (in arabo , al-riba; in berbero: , aba) è la capitale... Il Marocco (AFI: [ma'rko] ), ufficialmente Regno del Marocco (in arabo , al-Mamlaka al-Maghribiyya; in berbero , Tageldit n Amur Akuc), è uno Stato del Maghreb bagnato dal mar Mediterraneo e dallo stretto di Gibilterra nella parte settentrionale e dall'Oceano Atlantico a ovest e confinante con l'Algeria a est, con varie exclavi spagnole a nord e con i territori rivendicati del Sahara Occidentale a sud. La capitale è Rabat. Abitato fin dalla preistoria da popolazioni berbere, il paese conobbe diverse civiltà, tra le quali i Fenici, i Cartaginesi, i Romani, i Vandali e i Bizantini, ma l'impronta più ...

