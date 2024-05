La Soluzione ♚ Lo stato di Fes e Rabat La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MAROCCO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo stato di Fes e Rabat. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo stato di fes e rabat: Disambiguazione – "fes" rimanda qui. se stai cercando il tipo di batteria, vedi volano (batteria). fès, detta anche fes o fez (in arabo: , fas; in berbero:... Il Marocco (AFI: [ma'rko] ), ufficialmente Regno del Marocco (in arabo , al-Mamlaka al-Maghribiyya; in berbero , Tageldit n Amur Akuc), è uno Stato del Maghreb bagnato dal mar Mediterraneo e dallo stretto di Gibilterra nella parte settentrionale e dall'Oceano Atlantico a ovest e confinante con l'Algeria a est, con varie exclavi spagnole a nord e con i territori rivendicati del Sahara Occidentale a sud. La capitale è Rabat. Abitato fin dalla preistoria da popolazioni berbere, il paese conobbe diverse civiltà, tra le quali i Fenici, i Cartaginesi, i Romani, i Vandali e i Bizantini, ma l'impronta più ...

