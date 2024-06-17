Le scorribande che si fanno in campo nemico

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Le scorribande che si fanno in campo nemico' è 'Incursioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCURSIONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le scorribande che si fanno in campo nemico" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le scorribande che si fanno in campo nemico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Incursioni? Le incursioni sono attacchi improvvisi e rapidi portati avanti in territorio nemico per disturbare le sue attività o raccogliere informazioni. Spesso svolte da forze speciali o unità rapide, queste operazioni mirano a sorprendere l'avversario e ottenere vantaggi tattici senza impegnarsi in uno scontro prolungato. La loro natura furtiva e strategica le rende strumenti efficaci in guerra, permettendo di colpire obiettivi specifici in modo rapido e decisivo.

In presenza della definizione "Le scorribande che si fanno in campo nemico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le scorribande che si fanno in campo nemico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Incursioni:

I Imola N Napoli C Como U Udine R Roma S Savona I Imola O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le scorribande che si fanno in campo nemico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

