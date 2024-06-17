Precede Giovanni Bosco

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Precede Giovanni Bosco' è 'San'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAN

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Precede Giovanni Bosco". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Precede Giovanni Bosco nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è San

Questa pagina è dedicata alla definizione "Precede Giovanni Bosco" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Precede Giovanni Bosco" conferma che la soluzione 'San' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione San

S Savona A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Precede Giovanni Bosco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'San' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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