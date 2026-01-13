Fu fondato nel 1859 da san Giovanni Bosco

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Fu fondato nel 1859 da san Giovanni Bosco' è 'Ordine Dei Salesiani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORDINE DEI SALESIANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu fondato nel 1859 da san Giovanni Bosco" corrisponde a una soluzione formata da 18 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu fondato nel 1859 da san Giovanni Bosco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ordine Dei Salesiani? L'Ordine dei Salesiani è un'associazione religiosa nata nel XIX secolo, creata da san Giovanni Bosco nel 1859. La sua missione principale è dedicata all'educazione e alla cura dei giovani, specialmente quelli in difficoltà. Attraverso attività di formazione e sostegno, cerca di migliorare le condizioni di vita dei ragazzi e promuovere valori cristiani. Questa congregazione ha avuto un ruolo importante nell'educazione cattolica in Italia e nel mondo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fu fondato nel 1859 da san Giovanni Bosco" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu fondato nel 1859 da san Giovanni Bosco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 18 lettere della soluzione Ordine Dei Salesiani:

O Otranto R Roma D Domodossola I Imola N Napoli E Empoli D Domodossola E Empoli I Imola S Savona A Ancona L Livorno E Empoli S Savona I Imola A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu fondato nel 1859 da san Giovanni Bosco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

