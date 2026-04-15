La città della California dalle colline molto ripide

Sara Verdi | 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La città della California dalle colline molto ripide' è 'San Francisco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAN FRANCISCO

Perché la soluzione è San Francisco? San Francisco è una città situata in California nota per le sue colline molto ripide che caratterizzano il paesaggio urbano. La conformazione del territorio ha influenzato l'architettura e la mobilità, rendendo unica l'atmosfera cittadina. La posizione geografica le conferisce un panorama spettacolare e una storia ricca di innovazioni culturali e tecnologiche. La presenza di numerosi quartieri e attrazioni contribuisce a renderla una meta prestigiosa e affascinante, simbolo di creatività e progresso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città della California dalle colline molto ripide". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La città della California dalle colline molto ripide nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è San Francisco

Questa pagina è dedicata alla definizione "La città della California dalle colline molto ripide" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città della California dalle colline molto ripide" conferma che la soluzione 'San Francisco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione San Francisco

S Savona
A Ancona
N Napoli
 
F Firenze
R Roma
A Ancona
N Napoli
C Como
I Imola
S Savona
C Como
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città della California dalle colline molto ripide" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'San Francisco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La città con il Golden GateCittà della California situata a sud-est di Los AngelesLa città della California dove ha sede FacebookCittà della California dalle famose spiaggeLa città della California con la famosa Stanford UniversityImportante città della California

E S A P M T I O G O