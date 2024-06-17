Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964' è 'Meneghello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MENEGHELLO

Perchè la soluzione è Meneghello? Meneghello, autore di I piccoli maestri, cattura con sensibilità le sfumature della vita quotidiana e i ricordi di un’Italia in trasformazione. La sua scrittura trasmette un senso di autenticità e profondità, facendo emergere emozioni semplici ma intense che restano nel cuore del lettore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964
  • Risposta: MENEGHELLO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: M_________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O
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Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964 nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Meneghello

Per risolvere la definizione "Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Meneghello'.

Le 10 lettere della soluzione

M Milano
E Empoli
N Napoli
E Empoli
G Genova
H Hotel
E Empoli
L Livorno
L Livorno
O Otranto

La soluzione 'Meneghello' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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