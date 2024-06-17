Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964' è 'Meneghello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MENEGHELLO

Perchè la soluzione è Meneghello? Meneghello, autore di I piccoli maestri, cattura con sensibilità le sfumature della vita quotidiana e i ricordi di un’Italia in trasformazione. La sua scrittura trasmette un senso di autenticità e profondità, facendo emergere emozioni semplici ma intense che restano nel cuore del lettore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964

Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964 Risposta: MENEGHELLO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: M_________

M_________ Inizia con: M

M Finisce con: O

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Meneghello' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964 nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Meneghello

Per risolvere la definizione "Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Meneghello'.

Le 10 lettere della soluzione

M Milano E Empoli N Napoli E Empoli G Genova H Hotel E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto

La soluzione 'Meneghello' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.