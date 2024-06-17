Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964' è 'Meneghello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MENEGHELLO
Perchè la soluzione è Meneghello? Meneghello, autore di I piccoli maestri, cattura con sensibilità le sfumature della vita quotidiana e i ricordi di un’Italia in trasformazione. La sua scrittura trasmette un senso di autenticità e profondità, facendo emergere emozioni semplici ma intense che restano nel cuore del lettore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964
- Risposta: MENEGHELLO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: M_________
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964 nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Meneghello
Per risolvere la definizione "Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Meneghello'.
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Meneghello' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Luigi che scrisse I piccoli maestri 1964". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il Luigi che nel 1964 pubblicò I piccoli maestri Luigi : scrisse il romanzo Libera nos a Malo Il Luigi che scrisse La vispa Teresa Scrisse Il pendolo di Foucault Piccoli ganci
Altre definizioni collegate
Con luigi: L elegante stile Luigi XV
Con scrisse: Walter il narratore scozzese che scrisse Ivanhoe
Con piccoli: Piccoli scomparti degli zaini