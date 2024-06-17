È considerata la più potente bomba non atomica

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È considerata la più potente bomba non atomica' è 'Moab'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOAB

Perchè la soluzione è Moab? La MOAB, conosciuta anche come Mother of All Bombs, è considerata la più potente bomba non atomica mai creata. La sua forza impressiona e la sua presenza si fa sentire su vasta scala, dimostrando un livello di potenza che supera molte altre esplosivi convenzionali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: È considerata la più potente bomba non atomica
  • Risposta: MOAB
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: M___
  • Inizia con: M
  • Finisce con: B
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È considerata la più potente bomba non atomica nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Moab

In presenza della definizione "È considerata la più potente bomba non atomica", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Moab'.

Le 4 lettere della soluzione

M Milano
O Otranto
A Ancona
B Bologna

La soluzione 'Moab' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È considerata la più potente bomba non atomica". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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Con bomba: Ce ne fu uno Bomba 