Quello al plastico è una potente bomba

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quello al plastico è una potente bomba' è 'Esplosivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESPLOSIVO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello al plastico è una potente bomba" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello al plastico è una potente bomba". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Esplosivo? L'esplosivo è una sostanza in grado di produrre una detonazione violenta, causando danni considerevoli. La sua natura è strettamente legata alle caratteristiche di un plastico, che si riferisce a un materiale modellabile e deformabile, ma che può essere estremamente pericoloso se si tratta di una sostanza esplosiva. La definizione di una potente bomba al plastico evidenzia come un materiale apparentemente innocuo possa diventare estremamente devastante quando si tratta di un esplosivo.

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Quello al plastico è una potente bomba nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Esplosivo

Per risolvere la definizione "Quello al plastico è una potente bomba", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello al plastico è una potente bomba" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Esplosivo:

E Empoli S Savona P Padova L Livorno O Otranto S Savona I Imola V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello al plastico è una potente bomba" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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