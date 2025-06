La città della California con la famosa Stanford University nei cruciverba: la soluzione è Palo Alto

Home / Soluzioni Cruciverba / La città della California con la famosa Stanford University

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La città della California con la famosa Stanford University' è 'Palo Alto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALO ALTO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Palo Alto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Palo Alto? Palo Alto è una città situata nella Silicon Valley della California, famosa per essere il cuore dell'innovazione tecnologica e sede della rinomata Stanford University. Questa località rappresenta un centro di creatività, startup e ricerca avanzata, attirando menti brillanti da tutto il mondo. È il simbolo di progresso e futuro, un vero motore di innovazione che continua a plasmare il nostro modo di vivere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Città californiana sede dei quartieri generali di molte compagnie tecnologicheLa città della Silicon Valley in cui hanno sede HP e TeslaVi hanno sede HP e TeslaCittà umbra famosa per la lavorazione della ceramicaCittà del Catanese famosa per le termeCittà dell Erzegovina famosa per il ponte

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "La città della California con la famosa Stanford University"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

L Livorno

O Otranto

A Ancona

L Livorno

T Torino

O Otranto

A V T C I T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATTIVA" CATTIVA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.