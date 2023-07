Vi hanno sede HP e Tesla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi hanno sede HP e Tesla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PALO ALTO

Significato/Curiosità : Vi hanno sede HP e Tesla

Palo Alto è una città situata nella Silicon Valley, in California, ed è famosa per essere sede di importanti aziende tecnologiche come HP (Hewlett-Packard) e Tesla. HP, fondata nel 1939 da Bill Hewlett e Dave Packard, è stata una delle prime aziende tecnologiche a emergere nella regione. Tesla, fondata da Elon Musk e altri nel 2003, è rinomata per la produzione di veicoli elettrici e tecnologie innovative legate all'energia sostenibile. Oltre a queste aziende, Palo Alto ospita numerose altre società tecnologiche e istituti di ricerca, contribuendo alla sua reputazione come uno dei principali centri mondiali per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico.

