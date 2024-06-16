Passano sotto i ponti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Passano sotto i ponti' è 'Fiumi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIUMI

Perché la soluzione è Fiumi? Le voci dei fiumi sono come parole che scorrono tra le sponde, narrando storie di terre attraversate e di vite che si sono adattate al loro fluire. Quando si dice che i fiumi passano sotto i ponti, si evidenzia il loro percorso sotto strutture che ne permettono il passaggio, simbolo di connessione e transito. La loro presenza è fondamentale per l'ambiente e le comunità, creando un collegamento tra diverse zone. La continuità del loro cammino si manifesta attraverso ponti e argini che ne guidano il corso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Passano sotto i ponti". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Passano sotto i ponti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fiumi

Se la definizione "Passano sotto i ponti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Passano sotto i ponti" conferma che la soluzione 'Fiumi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Fiumi

F Firenze I Imola U Udine M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Passano sotto i ponti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fiumi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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