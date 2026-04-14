Quando escono dal letto causano disastri

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quando escono dal letto causano disastri' è 'Fiumi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIUMI

Perché la soluzione è Fiumi? I fiumi sono corsi d'acqua che scorrono attraverso paesaggi diversi, modellando il territorio nel tempo. Quando questi corrono oltre i loro confini e escono dal letto, possono provocare disastri naturali come inondazioni, allagando le zone circostanti e causando danni alle abitazioni, alle colture e alle infrastrutture. La loro presenza è fondamentale per l'ecosistema, ma il loro sregolato defluire rappresenta spesso una minaccia per le comunità umane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quando escono dal letto causano disastri". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Quando escono dal letto causano disastri nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fiumi

La soluzione associata alla definizione "Quando escono dal letto causano disastri" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quando escono dal letto causano disastri" conferma che la soluzione 'Fiumi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Fiumi

F Firenze I Imola U Udine M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quando escono dal letto causano disastri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fiumi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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