Un alimento vegetale nei cruciverba: la soluzione è Frutto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un alimento vegetale' è 'Frutto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRUTTO

Curiosità e Significato di Frutto

Come si scrive la soluzione Frutto

Hai trovato la definizione "Un alimento vegetale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 6 lettere della soluzione Frutto:
F Firenze
R Roma
U Udine
T Torino
T Torino
O Otranto

