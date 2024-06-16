Un alimento vegetale nei cruciverba: la soluzione è Frutto
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un alimento vegetale' è 'Frutto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
FRUTTO
Curiosità e Significato di Frutto
Non fermarti alla soluzione! Conosci Frutto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Frutto.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un vegetale di cui si fanno scopeI piangenti del regno vegetaleUn vorace vegetaleLo è un alimento come la carneNegozi dove si vende un bianco alimento
Come si scrive la soluzione Frutto
Hai trovato la definizione "Un alimento vegetale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 6 lettere della soluzione Frutto:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
N F T S I U O
Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.