Un vorace vegetale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vorace vegetale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : PIANTA CARNIVORA

Significato/Curiosità : Un vorace vegetale

La pianta carnivora è un vorace vegetale noto per la sua capacità di catturare e digerire piccoli insetti e altri organismi per integrare la mancanza di nutrienti nel suolo. Queste affascinanti piante sono adattate a ambienti poveri di nutrienti e hanno sviluppato strategie per catturare le loro prede. Le trappole delle piante carnivore possono assumere forme diverse, come foglie modificate a forma di trappola o lunghe appendici appiccicose. Quando un insetto o piccolo animale entra nella trappola, viene intrappolato e digerito attraverso enzimi specializzati, fornendo alla pianta nutrienti supplementari come azoto e fosforo. Questo adattamento unico rende le piante carnivore un'aggiunta intrigante alla biodiversità vegetale.

Altre risposte alla domanda : Un vorace vegetale : vorace; vegetale; vorace e ingordo per il poeta; Anagramma di vorace che rima con epoca; Un feroce e vorace cetaceo; Un vorace cetaceo; vorace come un lupo; Antipasti conservati in un grasso vegetale ; Un condimento vegetale ; Un vegetale come l avena; Organismo vegetale ; Relativi a una secrezione vegetale ;

Cerca altre Definizioni