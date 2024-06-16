Un aeroporto vicino a Londra

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un aeroporto vicino a Londra' è 'Luton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUTON

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un aeroporto vicino a Londra" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un aeroporto vicino a Londra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Luton? LUTON è un importante scalo aereo situato alla periferia di Londra, conosciuto per essere uno dei principali punti di accesso internazionale alla capitale britannica. Serve numerose compagnie aeree e voli sia nazionali che europei, facilitando i viaggi di milioni di passeggeri ogni anno. La sua posizione strategica permette collegamenti rapidi con il centro di Londra e altre destinazioni del Regno Unito.

La definizione "Un aeroporto vicino a Londra" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un aeroporto vicino a Londra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Luton:

L Livorno U Udine T Torino O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un aeroporto vicino a Londra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

