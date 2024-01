La definizione e la soluzione di: L aeroporto vicino a Gallarate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'Aeroporto di Milano-Malpensa (IATA: MXP, ICAO: LIMC) è un aeroporto intercontinentale italiano situato nei comuni di Somma Lombardo (Terminal 2), Ferno (Terminal 1) e Lonate Pozzolo (parte del sedime aeroportuale) in provincia di Varese, nel cosiddetto Altomilanese; è il principale aeroporto di riferimento di Milano. È gestito dalla Società Esercizi Aeroportuali (SEA). È il secondo aeroporto italiano per traffico passeggeri dopo l'Aeroporto di Roma-Fiumicino, il 9º aeroporto del mondo e il 6º posto in Europa per numero di Paesi serviti con voli di linea diretti. Nel 2022 sono transitati dall'aeroporto di Malpensa 21,3 milioni di passeggeri e 721 254 tonnellate di merci confermandolo il primo aeroporto d'Italia per traffico merci e secondo aeroporto d'Italia per traffico passeggeri. Assieme all'Aeroporto di Linate e all'Aeroporto di Orio al Serio forma il sistema aeroportuale di Milano con 42,2 milioni di passeggeri (anno 2022), vale a dire il primo sistema aeroportuale in Italia (il secondo sistema aeroportuale italiano è quello di Roma con 32,8 milioni di passeggeri nel 2022). A Malpensa sono basate diverse compagnie aeree, quali EasyJet, Ryanair e Wizz Air; è hub per la compagnia aerea cargo Cargolux Italia e la compagnia passeggeri Neos. L'aeroporto dispone di due terminal: il Terminal 1 è utilizzato dai voli di linea, charter e low cost, con l'eccezione della compagnia EasyJet che invece utilizza in modo esclusivo il Terminal 2. Quest'ultimo è stato chiuso a causa della pandemia di COVID-19 nel 2020 e dopo tre anni di chiusura la SEA ne ha annunciato la riapertura dal 31 maggio 2023.