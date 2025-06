Un aeroporto internazionale a nord di Londra nei cruciverba: la soluzione è Stansted

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un aeroporto internazionale a nord di Londra' è 'Stansted'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STANSTED

Curiosità e Significato di "Stansted"

Approfondisci la parola di 8 lettere Stansted: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Stansted? Stansted è un aeroporto internazionale situato a nord di Londra, noto per essere uno dei principali hub per le compagnie aeree low cost. Inaugurato nel 1943, è diventato un punto di partenza strategico per viaggiatori diretti verso diverse destinazioni europee e oltre. La sua posizione e i collegamenti efficienti lo rendono una scelta popolare per chi cerca tariffe vantaggiose e un accesso rapido alla capitale britannica.

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

S Savona

T Torino

E Empoli

D Domodossola

