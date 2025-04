Uno molto usato è il Times Roman - Soluzione Cruciverba: Font

FONT

Lo sapevi che? Georgia (carattere): Georgia è un carattere tipografico con grazie transizionale progettato nel 1993 da Matthew Carter per Microsoft. È progettato per essere leggibile su uno schermo anche a piccole dimensioni, in parte grazie all'altezza della x, che è relativamente ampia. Il carattere è stato così denominato dai titoli presenti in un tabloid relativi al rinvenimento di teste di alieni nello stato americano della Georgia.

