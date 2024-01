La definizione e la soluzione di: Un carattere tipografico molto usato nei computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Tipo di carattere, o più comunemente typeface o carattere tipografico, in tipografia e in informatica, è un insieme di caratteri tipografici caratterizzati...

Arial, talvolta anche Arial MT, è un font neo-grotesque sans-serif presente in Microsoft Windows, applicativi Microsoft, Apple macOS e in molte stampanti PostScript. Il carattere è stato creato nel 1982 da Robin Nicholas e Patricia Saunders per la Monotype Typography. È generalmente risaputo che l'Arial è stato pensato come sostituto del famoso Linotype Helvetica (ma "costruito" in modo da non essere così simile da causare problemi legali). In ogni caso un confronto tra Helvetica, Arial e Univers rileva che gli ultimi due sono in vari aspetti molto più simili rispetto ai primi due. La maggior parte delle differenze più vistose fra Arial e Helvetica sono comuni ad Arial e a Univers; la coda ad angolo dell'"1", l'assenza di una coda nella "G" e la parte superiore ad angolo della "t" sono buoni esempi.

Arial è anche una famiglia di caratteri che comprende lo standard Arial (Arial std) e le sue varianti, inclusi Arial Black, Bold, Extra Bold, Condensed, Italic, Light, Medium, Monospaced, Narrow, e Rounded. L'Arial Alternative Regular e l'Arial Alternative Symbol sono font standard in Windows Me e sono presenti nel CD d'installazione di Windows XP. Arial Alternative Symbol contiene i caratteri 2x3 braille.

Italiano

Sostantivo

Arial