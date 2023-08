Priva di accento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Priva di accento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ATONA

Significato/Curiosità : Priva di accento

Una parola atona è priva di accento tonico, cioè non è enfatizzata nella pronuncia. Nelle lingue come l'italiano, le parole atone sono spesso le preposizioni, le congiunzioni e alcuni pronomi, che fungono da elementi di collegamento tra le parole chiave di una frase. L'assenza di accento tonico conferisce a queste parole un ruolo di supporto nella struttura linguistica, rendendo possibile la costruzione di frasi complesse e fluide. Le parole atone, pur non avendo un'enfasi particolare, sono fondamentali per la coerenza e la fluidità del discorso.

