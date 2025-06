Si prende sul taccuino nei cruciverba: la soluzione è Nota

NOTA

Curiosità e Significato di "Nota"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Nota più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Nota.

Perché la soluzione è Nota? La parola nota ha diversi significati, ma in questo contesto si riferisce a un appunto o a una registrazione scritta. È qualcosa che si annota per ricordare informazioni importanti o per fare riferimento a eventi, idee o scadenze. Prendere una nota sul taccuino è quindi un modo pratico per organizzare i propri pensieri e non dimenticare dettagli significativi nella vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Più è alta più è acutaPunizione scolasticaIl tenore la tiene altaSi prende chiudendo gli occhiSi prende più facilmente al buioSi prende chiudendo un occhio

Come si scrive la soluzione Nota

La definizione "Si prende sul taccuino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

O Otranto

T Torino

A Ancona

