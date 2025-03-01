Punizione scolastica

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Punizione scolastica' è 'Nota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOTA

Perchè la soluzione è Nota? Una nota scolastica è un avviso scritto che segnala un comportamento scorretto o una mancanza. Viene spesso usata come strumento per comunicare con studenti e genitori, incentivando il rispetto delle regole e il miglioramento del comportamento senza ricorrere a sanzioni più severe. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Punizione scolastica nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nota

La soluzione associata alla definizione "Punizione scolastica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nota'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Punizione scolastica

Punizione scolastica Risposta: NOTA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: N___

N___ Inizia con: N

N Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

N Napoli O Otranto T Torino A Ancona

La soluzione 'Nota' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Punizione scolastica". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.