La penna che tanto tempo fa ha spodestato la stilografica
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La penna che tanto tempo fa ha spodestato la stilografica' è 'Biro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BIRO
Perchè la soluzione è Biro? La biro è una penna che ha rivoluzionato il modo di scrivere, sostituendo le stilografiche con praticità e velocità. Leggera e facile da usare, si è affermata come scelta preferita per studenti e professionisti, cambiando il modo di mettere nero su bianco ogni giorno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La penna che tanto tempo fa ha spodestato la stilografica
- Risposta: BIRO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: B___
- Inizia con: B
- Finisce con: O
La penna che tanto tempo fa ha spodestato la stilografica nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Biro
Quando la definizione "La penna che tanto tempo fa ha spodestato la stilografica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Biro'.
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Biro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La penna che tanto tempo fa ha spodestato la stilografica". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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