Hanno la penna in testa

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Hanno la penna in testa' è 'Alpini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALPINI

Perché la soluzione è Alpini? Gli alpini sono un corpo militare italiano noto per il loro cappello caratteristico, che porta una penna in testa. Questa penna rappresenta il loro senso di appartenenza e orgoglio, simbolo di coraggio e tradizione. Indossare questa penna nel cappello identifica immediatamente gli appartenenti a questa unità speciale, riconosciuta per le missioni in ambienti montani e le operazioni di soccorso. La presenza di questa penna è un segno distintivo e simbolico della loro identità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno la penna in testa". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Hanno la penna in testa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Alpini

Questa pagina è dedicata alla definizione "Hanno la penna in testa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno la penna in testa" conferma che la soluzione 'Alpini' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Alpini

A Ancona L Livorno P Padova I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno la penna in testa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alpini' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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