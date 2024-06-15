Canti lamentosi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Canti lamentosi' è 'Nenie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NENIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Canti lamentosi" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Canti lamentosi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Nenie? Le nenie sono melodie triste e ripetitive, spesso usate per esprimere dolore o malinconia. Si cantano quando si vogliono condividere emozioni profonde o ricordi dolorosi. Questi canti rappresentano un modo di comunicare sentimenti senza parole, creando un’atmosfera di struggimento. La loro ripetizione e il tono sommesso rendono il significato ancora più intenso, trasmettendo un senso di lutto o sofferenza collettiva.

La definizione "Canti lamentosi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Canti lamentosi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nenie:

N Napoli E Empoli N Napoli I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Canti lamentosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

