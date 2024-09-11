Canti soporiferi nei cruciverba: la soluzione è Nenie
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Canti soporiferi' è 'Nenie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
NENIE
Curiosità e Significato di Nenie
Hai risolto il cruciverba con Nenie? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Nenie.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Raccolte di canti sacriMonotoni cantiUn genere di canti liturgiciCanti che fanno dormireCanti religiosi
Come si scrive la soluzione Nenie
Non riesci a risolvere la definizione "Canti soporiferi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 5 lettere della soluzione Nenie:
N Napoli
E Empoli
N Napoli
I Imola
E Empoli
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
C A R O L N I E
Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.