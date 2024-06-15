Berrettone militare di pelo

Home / Soluzioni Cruciverba / Berrettone militare di pelo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Berrettone militare di pelo' è 'Colbac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLBAC

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Berrettone militare di pelo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Berrettone militare di pelo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Colbac? Il colbac è un cappello spesso e caldo, tradizionalmente indossato dai militari in ambienti freddi. Realizzato con pelliccia, protegge dal gelo e rappresenta un simbolo di uniformità e forza. Spesso associato a forze armate di nazioni con climi rigidi, è diventato anche un elemento riconoscibile nel costume militare. La sua struttura robusta e il pelo sporgente ne fanno un capo pratico e distintivo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Berrettone militare di pelo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Colbac

Questa pagina è dedicata alla definizione "Berrettone militare di pelo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Berrettone militare di pelo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Colbac:

C Como O Otranto L Livorno B Bologna A Ancona C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Berrettone militare di pelo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il berretto dei Cosacchi in breveL alto berretto dei CosacchiIl copricapo di astrakanBerrettone di peloCani da ferma dal pelo folto e ispidoRuolo militare a cui appartiene il tenenteHa il pelo ondulatoCani da caccia dal pelo ispido