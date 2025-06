Il berretto dei Cosacchi in breve nei cruciverba: la soluzione è Colbac

Home / Soluzioni Cruciverba / Il berretto dei Cosacchi in breve

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il berretto dei Cosacchi in breve' è 'Colbac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLBAC

Curiosità e Significato di Colbac

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Colbac, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Colbac? Colbac è il berretto tradizionale dei Cosacchi, caratterizzato da una forma rotonda e spesso rivestito di pelliccia. Questo copricapo simbolo della cultura russa e ucraina si distingue per la sua calda praticità e il forte valore identitario. Indossato sia in passato che oggi, rappresenta un simbolo di orgoglio e tradizione delle popolazioni cosacche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il copricapo di astrakanBerrettone militare di peloL alto berretto dei CosacchiConflitto di breve durataDirettore in breve

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Colbac

Se "Il berretto dei Cosacchi in breve" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

L Livorno

B Bologna

A Ancona

C Como

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A I T T O V G S R M A I O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VITTORIO GASSMAN" VITTORIO GASSMAN

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.