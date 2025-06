Berrettone di pelo nei cruciverba: la soluzione è Colbacco

COLBACCO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Colbacco? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Colbacco.

Perché la soluzione è Colbacco? Berrettone di pelo è un modo colloquiale italiano per indicare un cappello di pelliccia o tessuto morbido e caldo. La soluzione COLBACCO si riferisce a un copricapo tradizionale, spesso usato in ambienti rurali o storici. Questo termine evoca l'immagine di un cappello confortevole, ideale per proteggersi dal freddo, e rappresenta un pezzo di cultura popolare italiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Berrettone militare di peloCani da ferma dal pelo folto e ispidoHa il pelo ondulatoCani da caccia dal pelo ispidoHa il pelo chiazzato

C Como

O Otranto

L Livorno

B Bologna

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

