La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Uno da evitare' è 'Attaccabottoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTACCABOTTONI

Perché la soluzione è Attaccabottoni? L'attaccabottoni è una persona che tende a infastidire o disturbare gli altri con commenti o comportamenti molesti, spesso diventando un elemento indesiderato in un gruppo. La sua presenza può generare fastidio e disagio, rendendo difficile la convivenza o la comunicazione. È importante riconoscere chi assume questo ruolo per mantenere un ambiente più sereno e rispettoso.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno da evitare" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno da evitare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Quando la definizione "Uno da evitare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno da evitare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Attaccabottoni:

A Ancona T Torino T Torino A Ancona C Como C Como A Ancona B Bologna O Otranto T Torino T Torino O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno da evitare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

