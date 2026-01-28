Evitare con abilità

SOLUZIONE: ELUDERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Evitare con abilità" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Evitare con abilità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Eludere? Eludere significa sfuggire con destrezza a una domanda, una situazione o un ostacolo, senza affrontarlo direttamente. È un modo sottile di evitare di rispondere o di trovarsi in difficoltà, spesso con abilità e astuzia. Questa capacità permette di mantenere il controllo e di non compromettere la propria posizione. Chi elude sa usare l'arte dell'astuzia per non essere colto impreparato o coinvolto in problemi.

Se la definizione "Evitare con abilità" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Evitare con abilità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Eludere:

E Empoli L Livorno U Udine D Domodossola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Evitare con abilità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

