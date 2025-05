Si spendono a Nuova Delhi nei cruciverba: la soluzione è Rupie

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si spendono a Nuova Delhi' è 'Rupie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RUPIE

Curiosità e Significato di "Rupie"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Rupie, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Le rupie sono la valuta ufficiale dell'India, utilizzata per effettuare transazioni economiche a Nuova Delhi e in tutto il paese. Suddivisa in 100 paise, la rupia è simbolo dello scambio commerciale e rappresenta il potere d'acquisto dei cittadini indiani nella vita quotidiana. La sigla della rupia indiana è INR.

