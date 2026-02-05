Si spendono in Messico

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si spendono in Messico' è 'Pesos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESOS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si spendono in Messico" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si spendono in Messico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pesos? I PESOS sono la valuta ufficiale del Messico, utilizzata per tutte le transazioni quotidiane nel paese. Quando si acquista qualcosa o si scambia denaro, si utilizzano i PESOS, che rappresentano il valore economico locale. La loro circolazione è fondamentale per l'economia messicana, facilitando il commercio e i pagamenti tra cittadini e imprese.

La soluzione associata alla definizione "Si spendono in Messico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si spendono in Messico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pesos:

P Padova E Empoli S Savona O Otranto S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si spendono in Messico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

