La Soluzione ♚ Lontano distante La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lontano distante. LUNGI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Lontano distante: Vincenzo Ferreri, in valenciano Vicent Ferrer (Valencia, 23 gennaio 1350 – Vannes, 5 aprile 1419), è stato un religioso e predicatore apocalittico nativo del regno di Valencia, appartenente all'ordine dei Domenicani. Si adoperò in modo particolare per la composizione dello scisma d'Occidente, militando nel partito benedettista fino alla revoca dell'obbedienza al "papa Luna" da parte del re d'Aragona. Fu proclamato santo da papa Callisto III nel 1455. Altre Definizioni con lungi; lontano; distante; Lontano distante da me; Il mare lontano dalla riva; Vedere da lontano; Lontano separato nei prefissi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lontano distante

LUNGI

L

U

N

G

I

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Lontano distante' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.