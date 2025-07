Lontano per il poeta nei cruciverba: la soluzione è Lungi

Home / Soluzioni Cruciverba / Lontano per il poeta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lontano per il poeta' è 'Lungi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUNGI

Curiosità e Significato di Lungi

Hai risolto il cruciverba con Lungi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Lungi.

Perché la soluzione è Lungi? Lungi è un termine che indica qualcosa o qualcuno lontano nel tempo o nello spazio, spesso usato in contesti poetici o letterari. Deriva dall'italiano arcaico e ha un tono più formale o poetico rispetto a lontano. Utilizzato per esprimere distanza o separazione, aggiunge un tocco di eleganza alla frase, rendendola più evocativa e raffinata. È perfetto per arricchire testi e versi con un senso di profondità e distinzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il poeta lirico russo morto trentenne nel 1925L attende il poeta per iniziare l operaPoeta altamente ispiratoIl poeta RisiAnton poeta sloveno autore del volumetto di poesie Ballate e romanze

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lungi

Se "Lontano per il poeta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

U Udine

N Napoli

G Genova

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R A O I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORARIO" ORARIO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.