Si chiedono prima di commissionare il lavoro
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si chiedono prima di commissionare il lavoro' è 'Preventivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PREVENTIVI
Perchè la soluzione è Preventivi? Quando si decide di affidare un progetto, è importante chiedere preventivi. Questi permettono di confrontare costi e servizi offerti, aiutando a scegliere l'opzione migliore. Richiedere preventivi è un passo fondamentale per pianificare e organizzare con calma e chiarezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si chiedono prima di commissionare il lavoro
- Risposta: PREVENTIVI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: P_________
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Si chiedono prima di commissionare il lavoro nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Preventivi
La definizione "Si chiedono prima di commissionare il lavoro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Preventivi'.
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Preventivi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si chiedono prima di commissionare il lavoro". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con prima: È la prima azienda al mondo produttrice di cosmetici
Con lavoro: Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici