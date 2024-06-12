Si chiedono prima di commissionare il lavoro

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si chiedono prima di commissionare il lavoro' è 'Preventivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREVENTIVI

Perchè la soluzione è Preventivi? Quando si decide di affidare un progetto, è importante chiedere preventivi. Questi permettono di confrontare costi e servizi offerti, aiutando a scegliere l'opzione migliore. Richiedere preventivi è un passo fondamentale per pianificare e organizzare con calma e chiarezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si chiedono prima di commissionare il lavoro
  • Risposta: PREVENTIVI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: P_________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I
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Si chiedono prima di commissionare il lavoro nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Preventivi

La definizione "Si chiedono prima di commissionare il lavoro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Preventivi'.

Le 10 lettere della soluzione

P Padova
R Roma
E Empoli
V Venezia
E Empoli
N Napoli
T Torino
I Imola
V Venezia
I Imola

La soluzione 'Preventivi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si chiedono prima di commissionare il lavoro". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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